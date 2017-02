Silicon Valley vs Loi anti-immigration  : Trump va-t-il perdre sa croisade anti-musulmane?

Silicon Valley vs Loi anti-immigration

Apple, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, AirBnb, Dropbox, eBay, Intel, Kickstarter, LinkedIn, Lyft, Mozilla, Netflix, PayPal, Uber et Yelp… Elles sont au nombre de 97 entreprises.

Voici entre autres entreprises high-tech de la Silicon Valley qui ont décidé de déposer, dans la nuit de dimanche à lundi, un recours en justice contre le décret signé par le président des États-Unis pour bloquer l’entrée sur le territoire des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen). Mais seulement ces fines fleurs de l’industrie technologique américaine. Il y a également un groupe de personnalités, mené par John Kerry et Madeleine Albright, qui a demandé lundi à la Cour d’appel fédérale de poursuivre le blocage du décret migratoire de Donald Trump. On l’aura remarqué, c’est du très lourd. Et tout porte à croire que Trump ne s’en sortira pas vainqueur.

L’argument des entreprises de la de la Silicon Valley est simple : elles accusent le décret de Trump “d’infliger des dommages importants au commerce américain, à l’innovation et à la croissance du secteur des affaires. Il altère le recrutement et prive les industries de talents, menace les opérations commerciales et ampute la capacité des entreprises à attirer des investissements aux États-Unis“, selon les plaignants cités par plusieurs médias américains.

D’ailleurs on attendait cette réaction, car c’est la Silicon Valley qui a pu asseoir, depuis plusieurs années maintenant, la “suprématie“ américaine, notamment dans la high-tech. Et ce grâce aux cerveaux des quatre coins de la planète, y compris des pays musulmans.

A vrai dire, en signant ce décret, Donald Trump n’a sans doute pas mesuré les conséquences que cela va entraîner comme pertes pour l’économie américaine, en général, et l’industrie technologique, en particulier.

Mais le danger pour Trump va au-delà de ce décret. En effet, tous les autres qu’il est en train de prendre risquent d’être annulés du moment où ils risquent de menacer la “bonne“ santé de l’économie yankee. Il est impossible de vivre, pour une économie, en autarcie. La Chine, avec plus de 1,300 milliard d’habitants, ne peut pas le faire; les Européens, avec près de 400 millions d’habitants, ne le peuvent pas non plus. Dans ces conditions, comment les USA, avec moins de 400 d’habitants, espèrent s’en sortir sans commercer avec les autres nations?

Donald Trump est-il vraiment une personne normale, au sens médical/mental du terme? Répondez-nous messieurs les psychologues.

TB