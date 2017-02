Coupe d’Afrique des Nations : Historique des trophées

Ils sont champions d’Afrique, ils n’étaient pas favoris et pourtant ils repartent avec leur cinquième trophé, celui de cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2017).

Pour la CAF cette CAN Total, Gabon 2017, “a été une compétition étrange avec des résultats peu prévisibles, c’est le « remplaçant » Vincent Aboubakar, dont on pensait au début de la compétition qu’il serait un indiscutable titulaire, qui a marqué les deux buts les plus importants pour le Cameroun. Le deuxième de la finale, décisif pour le couronnement des Lions, après avoir transformé le tir au but décisif contre le Sénégal en quart de finale.”

Palmarès de la Coupe d’Afrique des nations après l’édition 2017 remportée par le Cameroun devant l’Egypte 2 à 1, dimanche, en finale à Libreville:

1957: Egypte

1959: Egypte

1962: Ethiopie

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Zaïre (maintenant RD Congo)

1970: Soudan

1972: Congo

1974: Zaïre

1976: Moroc

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Cameroun

1986: Egypte

1988: Cameroun

1990: Algérie

1992: Côte d’Ivoire

1994: Nigeria

1996: Afrique du Sud

1998: Egypte

2000: Cameroun

2002: Cameroun

2004: Tunisie

2006: Egypte

2008: Egypte

2010: Egypte

2012: Zambie

2013: Nigeria

2015: Côte d’Ivoire

2017: Cameroun

Nombre de titres gagnés

7: Egypte

5: Cameroun

4: Ghana

3: Nigeria

2: Côte d’Ivoire, Zaïre

1: Algérie, Congo, Ethiopie, Maroc, Afrique du Sud, Soudan, Tunisie, Zambie.