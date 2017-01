Inauguration du 10ème Showroom Abdennadher Bricolage Center à Mnihla

Forte de ses points de vente répartis à travers plusieurs villes de la côte-est du pays allant de Tunis à Gabès, la société Abdennadher Bricolage Center (ABC) vient de renforcer son réseau par un 10ème showroom à Mnihla, inauguré ce vendredi 6 janvier 2017.

La proximité avant tout avec le Showroom de Mnihla

Il s’agit d’un nouveau showroom alliant plusieurs atouts et avantages. Outre son emplacement pratique et sa proximité des divers axes de Tunis, ce showroom se distingue par son espace d’exposition de 700 m², son parking pratique et son agencement minutieusement étudié.

A l’instar des autres points, celui de Mnihla exposera et commercialisera les divers produits de renommée en carreaux céramique, appareils sanitaires, et autres outillages, ayant déjà fait la force d’ABC, à savoir les produits locaux de haute qualité et ceux importés les plus réputés.

Des produits de renommée

Ainsi, on y retrouvera les divers articles de production nationale dont en premier lieu ceux de SOMOCER, leader sur le marché tunisien des fabricants de carreaux en céramique et de baignoires, SOTEMAIL pour les carreaux en céramique, SANIMED spécialisé dans les appareils sanitaires.

D’autre part et grâce à son vaste réseau de partenaires, il assurera la commercialisation des produits de renommée internationale pour les revêtements mur et sol dont en particulier ceux de PORCELANOSA d’Espagne, ITALCRAFTS d’Italie, AZULEV, RUBI d’Espagne (Outillage et machines de coupe), GENESIS d’Angleterre (Profilé de finition) ; GROHE d’Allemagne et DANIEL (Robinetterie et accessoires), pour les appareils sanitaires.

Une clientèle plus nombreuse et plus exigeante

Riche d’une expérience de 20 ans, en matière de commercialisation des carreaux céramiques, du sanitaire et de l’outillage, leader dans son domaine la société créée en 1995, souhaite poursuivre son évolution en atteignant ses objectifs en termes d’innovation, de flexibilité, de proximité et de compétitivité.

A noter que cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement mise en place par ABC, filiale de SOMOCER Group qui tient à renforcer la présence de l’enseigne sur le marché, et ce, en vue d’une plus grande proximité doublée d’une qualité de service impeccable répondant aux attentes d’une clientèle croissante et de plus en plus exigeante.