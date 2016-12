4ème concours Ctam’Art : Le premier prix attribué au poète Moncef Ouhaibi

Le poète tunisien Moncef Ouhaibi a dernièrement remporté le premier prix de la quatrième édition du concours de la création artistique Ctam’Art, organisé à l’initiative de la Caisse tunisienne d’assurances mutuelles agricoles (CTAMA), doté de 10.000 dinars qui récompense le laureat pour son recueil « Arc en ciel ».

Le second et le troisième prix, dotés de 6000 et 4000 dinars, sont respectivement attribués à Hafedh Mahfoudh pour son recueil « la mer ne dort pas seule » et Hedi Abdelmalek pour son recueil « Hélicoptères. »

Les prix seront remis lors d’un spectacle artistique prévu le 23 décembre courant à Tunis. Les résultats du concours auquel ont participé 49 poètes ont été annoncés par un jury composé d’une pléiade de critiques et chercheurs dans le domaine de la Littérature, à l’instar des poètes Noureddine Sammoud et Souf Abid, ainsi que le chercheur dans le domaine de la théorie poétique, Mabrouk Manai.

Le directeur général de la Fondation « Ctama’Art », Mansour Nasri, a justifié le choix de cette édition porté sur la poésie « par son rôle dans la civilisation arabe principalement basée sur l’oralité avant de rentrer dans la phase de l’écriture ».

« La poésie est restée jusqu’à nos jours un art aspiratif pour différentes formes d’expression littéraire et une manifestation des aspects poétiques linguistiques, artistiques et sociaux ainsi que ceux liés à l’imaginaire musical et linguistique à travers les époques », a-t-il relevé lors d’une d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis.

Nasri a également souligné l’importance de promouvoir la culture et les autres formes d’art que se soient la poésie, le théâtre ou la nouvelle afin de « développer l’innovation et autonomiser les efforts de l’Etat à cet effet pour arriver à instaurer la notion de citoyenneté dans ses diverses dimensions ».

Les éditions précédentes du concours de Ctam’Art ont été successivement placées sur les thèmes de la « Plasticité et expressions figuratives » (première session), « la nouvelle courte » (deuxième session) et « le Malouf tunisien » (troisième session).