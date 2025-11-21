L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a participé aux travaux de la 84e session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine, qui s’est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les 19 et 20 novembre courant.

La délégation participante regroupe Rim Maâchaoui, Abdessalem Hamrouni et fayçal Seghaier.

Selon un communiqué de l’ARP, la mise en application des décisions et recommandations issues de la conférence a été passée en revue au cours de cette session et le programme de travail annuel pour 2026 a été adopté.

Aussi, le projet d’ordre du jour de la 47e conférence et le projet d’ordre du jour de la 85e session ont été discutés et la date et le lieu de leur tenue ont été fixés.

La délégation tunisienne a tenu des réunions bilatérales avec le président de l’Union parlementaire africaine, Haroun Kabadi, et le secrétaire général, Eddie Gado Boubacar, qui ont salué le retour de la Tunisie à la participation aux activités de l’union après des années d’absence.

Ils ont souligné que sa présence reflète son engagement profond envers les valeurs africaines communes et renforce la coopération entre les États membres.

Au cours de cette réunion, la Tunisie a présenté l’initiative « La femme africaine numérique », qui vise à créer une plateforme commune entre les parlements africains afin d’échanger des expériences, de développer des programmes de formation communs et de soutenir les droits numériques des femmes.

La délégation tunisienne a tenu une réunion avec l’ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo pendant laquelle elle a souligné l’importance de la coopération entre la mission diplomatique et l’institution parlementaire pour soutenir la présence régionale et internationale de la Tunisie et renforcer son image au sein de l’espace africain.

La délégation parlementaire tunisienne continue de participer aux travaux de la 47e conférence de l’Union parlementaire africaine qui se tient à Kinshasa les 21 et 22 novembre, précise le communiqué.