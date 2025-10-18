Le dÃ©ficit de la balance commerciale Ã©nergÃ©tique en tenant compte de la redevance du gaz algÃ©rien exportÃ©e, a enregistrÃ© Ã fin aoÃ»t 2025, une baisse de 3% pour se situer Ã 7550 millions de dinars(MD) contre 7775 MD, Ã fin aoÃ»t 2024, selon le rapport sur la conjoncture Ã©nergÃ©tique publiÃ© par lâ€™Observatoire national de lâ€™Ã©nergie et des mines.

Les exportations des produits Ã©nergÃ©tiques ont enregistrÃ© une rÃ©gression en valeur de 37% accompagnÃ©e par une baisse des importations en valeur de 11%. Les Ã©changes commerciaux dans le secteur de lâ€™Ã©nergie sont trÃ¨s sensibles Ã trois facteurs; Ã savoir les quantitÃ©s Ã©changÃ©es, le taux de change du dollar par rapport au dinar et les cours du Brent, qualitÃ© de rÃ©fÃ©rence sur laquelle sont indexÃ©s les prix du brut importÃ© et exportÃ© ainsi que les produits pÃ©troliers.

En effet, au cours du mois dâ€™aoÃ»t 2025, les cours du Brent ont enregistrÃ© une baisse de 13$/bbl par rapport au mois dâ€™aoÃ»t 2024. Au cours de la mÃªme pÃ©riode, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistrÃ© une diminution de 5% par rapport au Dollar amÃ©ricain, principale devise dâ€™Ã©change des produits Ã©nergÃ©tiques en comparaison avec la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re.