Une exposition entre gestes, récits et imaginaires réunira, du 26 septembre au 12 octobre 2025, à Tunis, les vingt artistes visuels lauréats du projet « Elyssa » initié par l’Institut français de Tunisie (IFT).

Cette exposition sera répartie entre la galerie de l’IFT et le deuxième étage du palais Keireddine, Musée de la ville de Tunis, situé au coeur à la Médina de Tunis.

Les artistes participants présenteront pour la première fois les oeuvres qu’ils ont développés dans le cadre du programme Elyssa sous le commissariat de Mohamed Ben Soltane, Houari Bouchenak et Xavier de Luca.

Cette exposition présentera une sélection d’oeuvres de Safa Attyaoui, Mariam Ayadi, Soufia BenSaïd, Bechir Boussandel, Myriame Dachraoui, Kaïs Dhifi, Férielle Doulain-Zouari, Wissem El-Abed, Sahar El Echi, FYMA, Abir Gasmi & Kamal Zakour, Achref Guesmi, Zeineb Kaabi, Bader Klidi, Amira Lamti, Wadi Mhiri, Mohamed Ali Ouertani, Yassine Sellami, Bachir Tayachi et Olfa Trablesi.

Lancé en 2024, “Elyssa” est un fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes résidant en Tunisie dans les secteurs des arts visuels et des musiques. Ce projet innovant a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Le projet “Elyssa” a pour objectifs d’identifier et de soutenir des projets novateurs et audacieux dans les secteurs des arts visuels et des musiques et de promouvoir l’entreprenariat culturel tunisien. Conçu comme un véritable tremplin, Elyssa accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens depuis la conception de leurs projets jusqu’à la réalisation concrète de leurs initiatives.

L’ambition d’Elyssa est de doter les créateurs des ressources nécessaires pour donner vie à leurs idées, les développer, les expérimenter pour finalement mieux les concrétiser et diffuser.