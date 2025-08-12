La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a dû batailler pendant plus de trois heures contre la Britannique Emma Raducanu avant de s’imposer 7-6, 4-6, 7-6 au 3e tour du

tournoi WTA 1000 de Cincinnati lundi.

Les deux joueuses ont proposé un match très serré, la tension culminant lors du huitième jeu de la troisième manche, long de 23 minutes, lors duquel Raducanu (22 ans, 39e) a eu besoin de neuf balles de jeu pour s’en sortir après avoir sauvé quatre balles de break.

La Bélarusse âgée de 27 ans aura su maîtriser les deux tie-breaks de la partie, quand Raducanu a dominé le deuxième set grâce à la qualité de son service (aucune balle de break à sauver dans cette manche).

Une erreur de Raducanu sur une attaque à mi-court a offert un petit avantage à Sabalenka dans l’ultime tie-break (4-2), avant que la Britannique ne revienne à 4-4.

Mais un service gagnant, un bel enchaînement à la volée puis un ace sur sa deuxième balle de match après 3h12 de jeu ont envoyé Sabalenka en huitièmes de finale, où elle jouera contre l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (22ans, 42e), gagnante lundi face à l’Américaine Taylor Townsend (126e).

La Polonaise Iga Swiatek, N.3 mondiale, était déjà certaine d’atteindre les huitièmes de finale, ayant profité du forfait de l’Ukrainienne Marta Kostyuk (27e), touchée au poignet droit.