Le Tournoi international de tennis Open de Tunis s’apprête à vivre sa 20e édition, du 12 au 17 mai 2025, sur les courts du Tennis Club de Tunis. Classé dans la catégorie ATP Challenger 75, le tournoi est doté de 100 000 dollars et attribue jusqu’à 75 points ATP au vainqueur en simple.

Une participation internationale de haut niveau

La directrice du tournoi, Salima Ben Mustapha, a annoncé la présence de 50 joueurs issus de 25 pays, parmi lesquels figurent plusieurs noms bien classés dans le circuit ATP, à l’image du Français Valentin Royer (117e mondial). Le tournoi se jouera en simple et en double sur terre battue.

Cette compétition, selon les organisateurs, représente une étape clé dans la préparation à Roland-Garros, offrant une vitrine aux jeunes talents du circuit professionnel.

Une délégation tunisienne motivée malgré l’incertitude

La Tunisie sera représentée en simple par Adem Nagoudi, Ala Trifi, Ahmed Darmoul et Omar Knani dans les qualifications, et par Aziz Dougaz, Aziz Ouakaa et Moez Chargui dans le tableau principal. En double, la participation de Skander Mansouri reste incertaine pour raisons médicales. Il pourrait faire équipe avec Ouakaa. Une autre paire potentielle : Dougaz – Paire (FRA).

Une édition symbolique et populaire

Le président du Tennis Club de Tunis, Kheireddine Kechrid, a rappelé que le tournoi, lancé en 1982, s’inscrit dans une tradition sportive de plus de 40 ans, marquée par des interruptions durant la pandémie. Le club, vieux de 102 ans, dispose de 15 courts en terre battue, dont un central pouvant accueillir 2800 spectateurs.

La présidente du comité, Chiraz Elloumi, a annoncé que l’entrée sera gratuite, et a appelé à une mobilisation du public et des médias pour faire rayonner davantage le tournoi.

Répartition des prix