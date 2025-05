Soixante photographies argentiques en noir et blanc, retraçant les voyages entrepris par le photographe Fakhri El Ghezal sur les chemins du retour de ses compagnons vers leur région d’origine : El Fahs, Dzéria et Zriba sont au cœur d’une exposition intitulée “Returns” qui aura lieu à l’espace d’art 32Bis du 9 mai au 28 juin 2025.

Ce qui meut l’acte photographique d’El Ghezal selon le texte “Returns ou le hors-champ photographié”, de Mohamed-Ali Berhouma réside dans cet élan de chercher la lumière d’un réel qui, par convention, ne se voit pas mériter l’image, de ce réel qu’une esthétique photographique écarte dans le hors-champ. Cet écarté que l’on aimerait voir disparaître de l’image, le photographe l’intronise au cœur du champ photographique. Ce motocycle qui relie nulle part à la route, ces sceaux de peinture en plastique qui se serrent pour ne rien perdre d’une eau trop rare, ce bout de poupée qui emplit une enfance enjouée. Ce que l’empire des images tente d’invisibiliser, l’œil du photographe le fait crucial.

Né à Akouda en 1981, Fakhri El Ghezal est un artiste visuel et cinéaste indépendant tunisien, dont l’art touche à la photographie argentique, la vidéo, la peinture, le dessin et la calligraphie.

Dans l’œuvre de El Ghezal, “il s’agit toujours de la lumière, de la manifestation par la lumière et dans la lumière” qui surgit à travers des dispositifs de la mémoire enfouie, des traces révolues et révélées.

Son travail a été présenté dans de nombreux festivals, salons et expositions internationales, dont les Rencontres africaines de la photographie à Bamako, la Documenta Fifteen de Kassel, au New Museum à New York, au MUCEM à Marseille ainsi que le centre d’art vivant de Tunis. Il a également participé aux rencontres cinématographiques de Carthage en Tunisie, au Locarno Film Festival en Suisse et au festival du court métrage ce Clermont- Ferrand en France.