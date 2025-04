En Inde, un programme novateur lancé par le gouvernement en 2023, baptisé Namo Drone Didi, donne des ailes à des milliers de femmes rurales. L’initiative vise à renforcer à la fois l’autonomie économique des femmes et la productivité agricole du pays grâce à l’utilisation de drones.

Lors de sa visite en Inde, Bill Gates a rencontré à Delhi trois femmes pilotes de drones originaires du Bihar : Sangita Devi, Sumintra Devi et Kajol Kumari. Ces “Drone Didis”, formées dans des centres spécialisés à Hyderabad ou Noida, pulvérisent désormais engrais et produits phytosanitaires de manière plus efficace, rapide et économe. Un drone peut couvrir jusqu’à 5 acres de terrain là où cinq personnes n’en couvriraient qu’un demi-acre.

Derrière ce progrès technologique se cache aussi un levier social. Chacune de ces femmes appartient à un groupe d’entraide (Self-Help Group – SHG), une structure typique de la solidarité féminine en milieu rural indien. Ces groupes permettent à leurs membres d’accéder à des microcrédits, de créer des activités économiques, et aujourd’hui, de devenir des actrices de la transformation numérique du monde agricole.

Au-delà des bénéfices agricoles, le programme redessine les rôles sociaux : certaines bénéficiaires, naguère cantonnées au foyer, sont désormais entrepreneurs, techniciennes ou pilotes, inspirant leur entourage et leurs enfants. L’exemple de Kajol, qui étend son commerce grâce à ses revenus de Drone Didi, illustre cette dynamique vertueuse.

Le gouvernement prévoit de déployer 15.000 drones dans ces groupes d’ici fin 2026, avec à la clé des technologies embarquées pour diagnostiquer maladies, sécheresse ou nuisibles, rendant l’agriculture plus intelligente et résiliente.