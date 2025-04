Ce samedi, les conditions météorologiques en Tunisie s’annoncent globalement agréables en journée, avant une dégradation attendue dans la nuit sur certaines régions du nord-ouest.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales variant entre 21 et 26°C sur le nord, le centre-ouest et les régions côtières, et entre 27 et 32°C dans les autres zones, notamment au sud et dans l’intérieur du pays.

Le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, avec une accumulation progressive de nuages dans la soirée, principalement sur l’extrême nord-ouest. Ces conditions pourraient donner lieu à des pluies éparses accompagnées d’orages isolés, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud au nord et au centre, et de secteur est au sud. Il sera relativement fort près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs.

En mer, la houle sera marquée dans le Golfe de Tunis, avec une mer agitée, tandis que les autres côtes connaîtront une mer peu agitée à houleuse.

Une journée de transition, donc, avant un week-end qui pourrait se montrer plus instable par endroits. Les citoyens sont invités à suivre les bulletins météo actualisés pour toute évolution.