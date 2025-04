Arsenal – Brentford en Direct TV : Chaîne et Heure du Match Premier League

Ce samedi 12 avril à 18h30, Arsenal reçoit Brentford à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 32e journée de Premier League.

Les Gunners, 2es du classement avec 62 points, restent invaincus sur leurs cinq dernières sorties (2 victoires, 3 nuls) et entendent maintenir leur course au titre. Face à eux, Brentford, 12e avec 42 points, espère créer la surprise malgré une dynamique plus mitigée (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites).

Historiquement, Arsenal domine les confrontations avec 4 victoires et 1 nul en 5 matchs. Les hommes de Mikel Arteta auront l’avantage du terrain, tandis que ceux de Thomas Frank tenteront d’accrocher un résultat pour consolider leur position en milieu de tableau.