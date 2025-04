Selon une analyse récente de l’agence de notation S&P Global, les conditions de crédit au sein des marchés émergents devraient connaître un affaiblissement progressif au cours des prochains trimestres. Les mesures tarifaires instaurées par l’administration américaine sont pointées du doigt comme un facteur susceptible de freiner la croissance économique, de décourager l’investissement et d’affecter négativement le sentiment général des marchés.

L’étude met en lumière une possible détérioration des conditions de financement pour ces économies en développement. Bien que l’évolution future des taux d’intérêt demeure incertaine, la volatilité ambiante des marchés pourrait entraîner une augmentation des coûts d’emprunt et compliquer l’accès au financement pour les secteurs directement impactés par les droits de douane, ainsi que pour les émetteurs dont la notation est considérée comme spéculative.

Cependant, dans ce contexte globalement plus fragile, les émetteurs des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) apparaissent comme des acteurs potentiellement plus résistants. Cette résilience attendue repose sur l’absence d’une escalade significative des risques géopolitiques dans la région et sur la stabilité relative des prix du pétrole.

L’analyse révèle une révision à la baisse des prévisions concernant le prix du baril pour la période 2025-2028. Cette ajustement s’explique par des fondamentaux sous-jacents jugés moins porteurs et par la décision récente de l’OPEP+ d’augmenter son offre de production.

Parallèlement, une décision notable a été prise concernant l’Arabie Saoudite. L’agence d’évaluation a relevé sa notation de crédit souveraine à long terme non sollicitée à ‘A+’. Cette amélioration significative est attribuée aux transformations socio-économiques profondes en cours dans le royaume. Ces réformes sont soutenues par une efficacité croissante de la gouvernance et un renforcement des institutions, incluant un approfondissement des marchés de capitaux nationaux. Cette dynamique positive a également conduit à des relèvements de notation pour plusieurs banques et entreprises basées en Arabie Saoudite.