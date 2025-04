L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) vient de lancer officiellement son nouveau rapport intitulé ” Intégration de l’agroécologie dans les Contributions déterminées au niveau national (CDN) et les Plans nationaux d’adaptation (PNA) en Afrique”.

Ce rapport appelle les décideurs politiques africains à adopter l’agroécologie comme pierre angulaire de l’action climatique.

Sur la base d’un examen approfondi des documents politiques de 53 pays africains et des avis de 56 experts de 24 nations, il révèle que seuls 22 % des CDN et 19 % des PAN africains mentionnent explicitement l’agroécologie, malgré son rôle avéré dans le renforcement de la résilience climatique, la garantie de la souveraineté alimentaire et la restauration des écosystèmes.

“L’agroécologie n’est pas seulement une méthode agricole, c’est une solution climatique audacieuse ancrée dans les réalités africaines. Cette étude met en évidence une lacune importante dans l’intégration des politiques et appelle toutes les parties prenantes à agir de toute urgence”, a déclaré Million Belay, coordinateur général de l’AFSA.

“Nous ne pouvons pas parler d’adaptation au climat et d’atténuation de ses effets en Afrique sans parler d’agroécologie. Il est temps que nous cessions de considérer l’agroécologie comme une question marginale lors de nos réflexions”.

Par ailleurs, le rapport montre que principes agroécologiques clés tels que la biodiversité, la santé des sols et la participation des communautés sont souvent mentionnés dans les documents politiques sans être pleinement reconnus ou soutenus.