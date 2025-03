Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu, mercredi 19 mars, un entretien téléphonique avec son homologue rwandais, Olivier J.P. Nduhungirehe.

Lors de cet entretien Nafti a exprimé la volonté de dynamiser davantage la coopération bilatérale, en particulier, à travers la mise en place de partenariats économiques solides et l’augmentation des échanges commerciaux, tout en tirant parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et la Communauté de l’Afrique de l’Est et du Sud (COMESA).

Les deux ministres ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, mettant l’accent sur le renforcement des piliers de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à réformer l’Union africaine.

Ils ont convenu d’intensifier les consultations et la coordination au sein des structures continentales et internationales, et d’échanger leur soutien aux candidats des deux pays au sein des organisations africaines et onusiennes.

Nafti a souligné l’importance des liens historiques profonds entre la Tunisie et le Rwanda, qui remontent à cinq décennies de coopération.