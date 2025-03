Les travaux du projet d’aménagement de la Sebkha Ben Ghayadha dans le gouvernorat de Mahdia devraient démarrer vers le début de l’année 2027, a indiqué la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, en réponse à un question formulée par le début Ahmed Ben Nour ( Bloc des Libres), lors d’une séance plénière tenue, mardi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

L’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de ce projet sera lancé en avril 2026, précisant que les résultats de cet appel seront publiés en août 2026, a indiqué la ministre, ajoutant que le bureau d’études entamera ses activités en avril 2025.

L’objectif de ce projet est d’améliorer l’assainissement et impulser le développement social et économique de la ville de Mahdia en mettant en œuvre une nouvelle cité touristique respectueuse de l’environnement située sur la côte au sud-ouest de la ville de Mahdia.

La commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics avait donné son accord, en octobre 2023, pour que ce projet soit éligible à l’investissement et pris effet des mesures appropriées visant à choisir au plus vite les investisseurs afin d’entamer les travaux de réalisation dans les plus brefs délais.

Suite à cette réunion, l’Instance Générale de Partenariat Public-Privé a chargé , en janvier 2025, un bureau d’expertise pour sélectionner une banque d’affaires ou un consortium de bureaux d’expertise afin d’accompagner l’Etat tunisien dans le choix d’un partenaire stratégique pour la réalisation de ce projet dans le cadre d’un partenariat public-privé.

L’Instance a lancé l’appel d’offres le 24 février dernier et fixé la date limite de soumission des offres au 11 avril prochain.

S’étendant sur une superficie de 142 hectares, le projet d’aménagement de la Sebkha Ben Ghayadha vise à nettoyer une lagune d’eau stagnante saumâtre, à préparer le terrain pour l’aménagement urbain (infrastructures de service et services publics) et à mettre en place une nouvelle zone touristique intégrée autour d’une lagune de 26 ha.