Le sélectionneur national Sami Trabelsi a annoncé, ce jeudi 13 mars 2025, la liste officielle des 26 joueurs convoqués pour les rencontres décisives face au Liberia et au Malawi, prévues les 19 et 24 mars prochains. Ces matchs entrent dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La sélection tunisienne tentera de sécuriser sa qualification à travers ces deux confrontations clés du groupe H.

Voici la liste complète des joueurs retenus :

Gardiens de buts : Aymen Dahmene, Abdessalem Helaoui, Sami Helal

Défenseurs : Mahmoud Ghorbal, Houssem Ben Romdhane, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Hamza Ben Abda, Ali Abdi, Mortadha Ben Ouannes

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri

Attaquants : Elias Saad, Seifallah Letaief, Hamza Khadhraoui, Elias Achouri, Naim Sliti, Amor Layouni, Seifeddine Jaziri, Hamza Mastouri, Firas Chawat

Le groupe réuni par Sami Trabelsi reflète un savant mélange d’expérience et de jeunesse, confirmant l’ambition des Aigles de Carthage d’assurer rapidement leur présence à la Coupe du Monde 2026.