Lille a réalisé un excellent match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions en accrochant Dortmund sur son terrain. Ce soir, place au retour pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.

Le LOSC, qui a terminé 7ème de la phase de groupes, a montré une belle solidité en C1. De son côté, le Borussia Dortmund a fini 10ème et a éliminé le Sporting Lisbonne. Lors du match aller, Lille a réagi après avoir été mené 1-0 par un superbe but de Karim Adeyemi. L’équipe de Bruno Génésio a égalisé grâce à Hakon Haraldsson à l’heure de jeu, et a dominé en termes de possession de balle, de passes et de tirs, bien que chaque équipe ait marqué sur son seul tir cadré.

En championnat, Dortmund a perdu 0-1 contre Augsbourg, tandis que Lille s’est imposé difficilement 1-0 contre Montpellier, la lanterne rouge de Ligue 1.

Le match retour entre Lille et Dortmund se joue ce mercredi 12 mars à 18h45 au Stade Pierre Mauroy. Vous pouvez suivre cette rencontre en direct sur la chaîne CANAL+.