Fin des chèques antidatés : Des mesures bancaires pour atténuer l’impact

La mise en place de deux nouvelles mesures réglementaires d’ordre financier aura pour répercussion, la réduction du bénéfice net des 10 plus grandes banques d’environ 14%, durant l’exercice 2025, a annoncé l’agence de notation, Fitch Ratings, dans une note publiée récemment.

D’après Fitch Ratings, “cela ne suffirait pas à affecter les notations desdites banques, mais il pèserait sur leur rentabilité déjà modeste au regard des normes des marchés émergents”.

En fait, “le rendement des capitaux propres du secteur a été en moyenne de 10% au cours de la période allant de janvier 2022 à septembre 2024, ce qui est modeste compte tenu de l’inflation élevée en Tunisie (en moyenne 8% au cours de la même période) et des risques importants auxquels les banques tunisiennes sont confrontées”.

L’agence de notation a expliqué que la première réglementation, laquelle est appliquée depuis l’année dernière, consiste à permettre aux emprunteurs (dont les paiements d’intérêts à taux fixe entre janvier 2022 et septembre 2024 dépassent 8% du capital restant dû à la fin septembre 2024), de demander aux banques de réduire de moitié le taux d’intérêt pour la durée restante du prêt.

“Cette mesure est de nature à diminuer le bénéfice net des 10 plus grandes banques d’environ 170 millions de dinars (MD) en 2025 (ce qui représente 11% de leur bénéfice net par an sur le premier semestre 2024), mais le coût comptable peut être étalé sur plusieurs années, ce qui atténuera l’impact”, d’après cette note.

Quant à la deuxième réglementation, laquelle devrait être mise en exécution prochainement, elle stipule que les banques doivent obligatoirement accorder des prêts sans intérêt représentant 8% de leur bénéfice net en 2024 aux micro-entreprises et aux PME”, ce qui engendrera une “perte de revenus à hauteur de 50 MD, en 2025, pour les 10 plus grandes banques (soit 3% de leur bénéfice net par an sur le semestre 2024).

Fitch Ratings a fait savoir que la mise en place de ces deux mesures visent à atténuer l’impact d’une nouvelle loi, introduite en février 2025 (la Loi sur les chèques), interdisant les paiements échelonnés par chèques antidatés.

A noter que l’utilisation de chèques antidatés était une pratique courante en Tunisie, qui a permis aux consommateurs et aux PME de payer leurs achats par facilités, et la nouvelle loi a perturbé la gestion des flux de trésorerie pour ces emprunteurs.