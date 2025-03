La journée de jeudi s’annonce marquée par une météo instable sur l’ensemble du territoire tunisien. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera majoritairement nuageux, avec des périodes d’accalmie entrecoupées de précipitations éparses et localement orageuses. Ces averses seront plus soutenues dans les régions Est du nord et du centre, où elles pourraient prendre un caractère temporairement intense.

Un vent puissant et une mer agitée

Le vent, soufflant du secteur Est, sera fort à très fort près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud, où il pourrait provoquer des tourbillons de sable limitant localement la visibilité. Ailleurs, il soufflera de manière modérée, mais restera perceptible tout au long de la journée.

Des températures en baisse

Côté températures, la fraîcheur sera particulièrement ressentie sur le nord et le centre. Les maximales oscilleront entre 12 et 16°C, avec des valeurs avoisinant les 10°C sur les hauteurs de l’ouest. En revanche, le sud bénéficiera de températures plus clémentes, variant entre 16 et 21°C.