Logement social : la SPROLS annonce de nouveaux projets

La situation financière de la Société de promotion des logements sociaux ( SPROLS) devrait afficher des gains, à partir de l’exercice 2024, notamment après avoir enregistré des pertes successives depuis l’année 2019, a affirmé Omar Saidani, Président directeur général (PDG) de la société, ajoutant que la société devrait afficher un résultat net bénéficiaire de l’ordre d’un million de dinars, contre un déficit de plus de 2 millions de dinars enregistré en 2023.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, Saidani a expliqué la situation financière « difficile » de la société, au cours des dernières années, par la baisse du nombre de logements construits. « Depuis le début de la création de la société, le nombre de logements réalisés par la SPROLS est passé de 700 unités par an, à 150 actuellement, a précisé le responsable, ajoutant que cette baisse est également due au blocage de certains projets, dont la réalisation a enregistré un retard important, notamment, durant la période de la pandémie de COVID 19.

A cet égard, il a fait savoir que l’amélioration de l’activité de la société et son équilibre financier seront perceptibles à partir de cette année, qui sera une année de transition pour achever les projets bloqués et réaliser de nouveaux projets.

« C’est grâce aux mesures décrétées par la circulaire n°27 du 7 novembre 2024 de la Présidence du gouvernement, que la société a pu relancer les projets bloqués. Cette dernière (circulaire) comporte une série de mesures visant à débloquer et à accélérer la réalisation des grands projets d’investissement réalisés par l’État », a-t-il encore fait savoir.

Toujours selon le responsable, « ces mesures ont permis d’identifier des solutions pour achever les projets bloqués, dont un a été déjà accompli, et deux autres sont déjà en cours de réalisation ». Il s’agit de deux projets de construction de logements (sociaux, économiques et économiques développés) à El Mourouj 3 et à El Mourouj 6 qui prendront fin d’ici juillet 2025.

A court terme, le plan d’action de la société vise l’achèvement des projets bloqués et l’amélioration du taux de recouvrement des créances auprès des clients, notamment celles relatives aux frais de location des logements qui représentent 10% des créances totales (avec des impayés de 27 millions de dinars), ou les tranches issues des opérations de vente fractionnée.

En outre, l’exécution des décisions de justice contre des personnes ayant occupé des logements de la société sans aucun droit, lui permettra de collecter des ressources financières estimées à 5,6 millions de dinars.

Sur un autre plan, Saidani a annoncé qu’ un projet de décret est en cours d’élaboration, en coordination avec le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, afin de permettre à la SPROLS et la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), d’acquérir des terres domaniales au dinar symbolique, conformément aux dernières mesures prises par le gouvernement pour valoriser le patrimoine foncier et renforcer le rôle social de l’Etat.

Ces terres seront consacrées à la construction de logements sociaux destinés aux catégories ayant des difficultés à accéder à la propriété d’un logement, d’autant plus que le coût d’acquisition du terrain représente 15% du coût global du logement, a conclu le responsable.

TAP – Rédaction Amal Ben Hjiba