Un colloque sur le thème “Islam et Coran en contextes colonial, anticolonial et post-colonial dans le Maghreb (XIXe-XXe s.)” se tiendra les 13 et 14 février 2025, à l’Institut de recherches sur le Maghreb contemporain (IRMC-Tunis) et à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

Organisé par l’Institut National du Patrimoine (INP) et le programme européen de recherche « The European Quran »(EuQu), ce colloque s’inscrit dans le cadre de l’exposition “Le Coran vu d’ailleurs” qu’accueillera la BNT du 14 février au 30 avril 2025.

La séance inaugurale du colloque sera présidée par Mercedes Garcia Arenal, Directrice d’Etudes au Consejo Superior de Investiagaciones Científicas, principal investigator du programme « The European Qur’an ». Des allocutions seront données, les 13 et 14 février, par Katia Boissevain, directrice de l’IRMC et Khaled Kchir, directeur de la BNT et John Tolan, Professeur émérite d’histoire Nantes Université, principal investigator du programme EuQu.

L’IRMC abritera les travaux de la première journée avec au menu une séance scientifique autour du thème ” Le Coran entre érudition orientaliste et projets impériaux au XIXe siècle”. Les intervenants sont : Yasar GÜN, doctorant à Nantes Université, programme EuQu (Le Coran dans l’œuvre de l’orientaliste Garcin de Tassy), Emmanuelle STEFANIDIS, postdoctorante programme EuQu (Les réécritures européennes du Coran au XIXe siècle) et Evgeniya PRUSSKAYA, Maitresse de conférences en histoire, Philipps-Universität Marburg (Imageries of Islam and the Qur’an in French and Russian empires of the 19th century).

“Le Coran dans les milieux spiritualistes européens aux XIXe et XXe siècles” est le thème de la deuxième séance scientifique présidée par Alain Messaoudi avec la participation de Davide SCOTTO, post-doctorant, University of Pavia (A Post-Conversion Agenda: The Catholic Backdrop of Louis Massignon’s Understanding of the Qur’an), Livia Passalacqa, doctorante, Pontificia Università Gregoriana (Le GRIC et ses recherches sur le Coran) et Rémi Caucanas, post-doctorant à l’Université Fédérale du Minas Gerais (A l’école des Pères Blancs Le Coran dans Se Comprendre).

Pour la journée du 14 février, prévue à la BNT, la première séance présidée par Tristan Vigliano, aura pour thème “Le Coran outil de colonisation et de mission, XIXe-XXe s.” Les conférenciers sont Federico STELLA, post-doctorant EuQu (The Maghrebi Anti-Colonial Uprisings in the Nineteenth-Century Italian and Catholic Travel Literature), Ferenc TOTH, directeur de recherche à l’Institut d’Etudes Historiques de Budapest (La colonisation en Afrique du Nord et le Coran à la fin du XVIIIe siècle. Projets, missions et expéditions français : expériences et conséquences), Oissila SAAIDIA, Professeur d’Histoire contemporaine, Université Lyon 2 (Le Coran au prisme des discours de missionnaires catholiques dans l’entre-deux-guerres : de l’apologétique aux positions « philo-islamiques » ?).

Une table ronde sera organisée, dans l’après-midi, autour d’un livre, en anglais édité en 2024, sur les manuscrits pillés lors du sac de Tunis en 1535 «The Lost Libraries of Tunis : Book Culture of Hafsid Ifriqiya and Arabic Manuscripts in Europe after the Sack of Tunis (1535) » (Les bibliothèques perdues de Tunis. La culture du livre de l’Ifrīqiya Hafside et les manuscrits arabes en Europe après le sac de Tunis (1535))

La présentation de ce livre aura lieu en présence de son autrice Laura Hinrichsen (Centre de recherche Khalili, Faculté d’études asiatiques et du Moyen-Orient – Université d’Oxford) qui est en même temps conservatrice au “Lusail Museum” à Doha (Qatar), en plus de Lotfi Abdeljaoued (INP), Khaled Kchir (BNT) et Jan Loop, Professeur de religion à l’Université de Copenhague, principal investigator du programme EuQu.

La table ronde sera suivie d’une conférence de Mercedes García Arenal, chaire Hichem Djaït, sur « Nicolas Clénard et sa quête du Coran : une connexion tunisienne ».

Le colloque prendra fin par une visite de l’exposition itinérante exceptionnelle “Le Coran vu d’ailleurs” organisée par l’IRMC, en partenariat notamment avec l’INP, la BNT et le programme EuQu qui organise une série d’expositions sur ces thématiques dans différentes villes d’Europe et du Maghreb. EuQu s’intéresse à la place du Coran dans la culture européenne depuis le XIIe siècle : les traductions du Coran, les commentaires et polémiques, la place du Coran dans l’art et la littérature, etc

L’exposition récemment annoncée par l’agence TAP ( httpss://www.tap.info.tn/fr/Portail-%C3%A0-la-Une-FR-top/18365955-l-exposition-le ) constitue un événement culturel de premier plan qui met en lumière l’héritage commun des civilisations et la force de l’échange culturel. Elle portera à la fois sur le patrimoine coranique en Tunisie, l’importance de ce patrimoine en Europe (puisque de nombreux mushafs ont été amenés en Europe, notamment lors du sac de Tunis par les Habsbourg en 1535) et sur la lecture et les usages du Coran dans le Maghreb aux époques moderne et contemporaine.