La Bourse de New York hésite à l’ouverture mardi, sur fond de riposte de Pékin aux droits de douane imposés par les Etats-Unis aux importations chinoises.

Dans les premiers échanges, l’indice Dow Jones perd 41,06 points, soit 0,09% à 44.380,85 points et le Standard & Poor’s 500, plus large, progresse de 0,02% à 5.995,73 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,16% soit 30,66 points, à 19.422,61.

La Chine entend imposer des droits de douane aux importations de charbon et de gaz naturel en provenance des Etats-Unis, ainsi qu’aux équipements pétroliers et agricole, ouvrir une enquête de concurrence à l’encontre de Google et contrôler ses exportations de certains produits critiques.

En revanche, les droits de douane évoqués contre le Mexique et le Canada ont été reportés.

Les analystes de BofA tirent comme conclusion que “l’administration américaine est transactionnelle, rien n’est réglé tant que les mesures ne sont pas mises en place, mais que ses menaces doivent être prises au sérieux”.

“Les investisseurs espéraient que le marché action constituerait la boussole de l’administration américaine et que toute politique nuisible aux actifs risqués sera abandonnée. Nous appelons à davantage de prudence”, ajoutent les analystes.

Les échanges sont par ailleurs animés par une salve de résultats.

Les chiffres de Spotify (+7%), Palantir (+23%) sont bien accueillis par les investisseurs.

A contrario, les résultats jugés décevants de Paypal (-8%) ou Merck (-10%) sont sanctionnés.