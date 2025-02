Le nombre d’adhérents à la Plateforme Electronique Unique des Chèques «Tunichéque », entrée en service dimanche, a atteint lundi 03 février 2025, près de 23 mille.

Ce nombre devra augmenter avec l’adhésion des différents opérateurs que se soit des personnes physiques, des promoteurs de projets ou des personnes actives dans les secteurs commercial et de service, a indiqué Nizar Chaddad, directeur des paiements et de l’inclusion financière à la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue lundi pour présenter les détails sur la nouvelle plateforme, Chaddad a estimé que Tunichéque devra traiter environ 25 millions de chèques par an, ajoutant que les opérations de traitement des transactions financières et des chèques prendra entre 20 et 30 secondes.

S’agissant de la question de protection des données personnelles et les craintes exprimées concernant m’accès aux données des utilisateurs de chèques à travers la nouvelle plateforme, Chaddad a précisé que toutes précautions ont été prises en coordination avec l’Instance Nationale de protections des données personnelles afin d’éviter ces problèmes. Et de préciser que les données qui seront disponibles au sein de la plateforme seront les mêmes que celles inscrites dans les chèques.

Le responsable a, dans le même cadre, indiqué que Tunichéque qui est une plateforme élaborée par des compétences cent pour cent tunisiennes qui garantit la sécurité informatique, est facile à télécharger.

Pour sa part, le président du Conseil bancaire et financier, Neji Ghandri a qualifié la plateforme comme un projet structurel, sur la voie d’instaurer une nouvelle phase des transactions financières en Tunisie, en passant par la numérisation des chèques bancaires et leur traitement dans le but de réduire, autant que possible , l’émission des chèques sans provision, et instaurer notamment une utilisation correcte des chèques comme moyen de paiement en temps réel plutôt que comme moyen de paiement différé.

Il a également mis en relief le rôle central joué par toutes les banques tunisiennes, dans le lancement réussi de la nouvelle plateforme électronique, notamment, en termes d’adaptation de leurs systèmes informatique avec la plateforme, avec des informations en continue pour leurs clients sur les différentes dates d’acceptation et de livraison des nouveaux chèques depuis la semaine dernière.

Dans ce contexte, Ghandri a annoncé la création d’un centre d’appel en coopération avec la Société Interbancaire de Télé-compensation (SIBTEL) pour répondre aux diverses questions et interrogations des opérateurs économiques et des citoyens afin de les accompagner dès les premiers jours de la mise en place de la plateforme et surmonter ainsi les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.