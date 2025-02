AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°01/2025

VENTE IMMOBILIERE

La SOCIETE DJERBA AGHIR filiale de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS lance un appel d’offres national pour la cession de biens immobiliers constitué d’une unité hôtelière (Fonds et murs) et un terrain nu de la société sis à la zone touristique de l’île de Djerba.

L’actif immobilier objet de la vente se compose d’un terrain d’une superficie totale de 124 106 m2 sur lequel est construit un hôtel de catégorie 3 * comportant 291 chambres sous forme de bungalows et des facilités diverses d’une superficie couverte totale de 19 224 m2, présentant des structures stables.

Les soumissionnaires peuvent, à partir de la date de publication de cet avis et ce durant les horaires de travail, retirer le Cahier des Charges auprès de la SOCIETE DJERBA AGHIR à l’adresse suivante : Chez SEFAG 5ème étage Bloc D Colisée Soula 2092 El Manar II-Tunis – Tunisie, contre paiement des frais du dossier la somme de Cinq Cent Dinars (500 dinars) non remboursables.

Les offres doivent parvenir à l’adresse de la Société Djerba Aghir et selon les conditions suivantes :

Par voie postale recommandée avec accusé de réception ou par rapide-poste ou déposées directement au bureau d’ordre de la Société Djerba Aghir contre décharge ;

Dans une enveloppe fermée, scellée et libellée au nom du Président Directeur Général de la Société Djerba Aghir, sur laquelle seront portées obligatoirement et seulement les mentions suivantes :

Destinataire : La Société Djerba Aghir

Adresse : Chez SEFAG 5ème étage Bloc D Colisée Soula

2092 El Manar II-Tunis – Tunisie

Objet : Participation à l’Appel d’Offres National n° 01/2025

« A Ne Pas Ouvrir par le service du bureau d’ordre »

La date limite de réception des offres est fixée au 28 Février 2025 à 17 heures (le cachet du bureau d’ordre de la Société Djerba Aghir faisant foi).

Toute offre parvenue après le délai prévu ou non conforme aux conditions du dossier d’appel d’offres et à l’avis d’appel d’offres sera automatiquement rejetée.

Pour toute Information, RDV pour visite, veuillez contacter Monsieur Bilel RAHMANI au numéro 20 57 86 52