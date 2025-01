La Banque de Solidarité Tunisienne (BTS) a accordé des crédits d’une valeur totale de 4 millions de dinars au profit de 450 agriculteurs dans le gouvernorat de Tozeur, au cours de l’année 2024.

Le directeur de la BTS à Tozeur, Aoun Soula a indiqué à l’Agence TAP que ces crédits saisonniers visent à appuyer, notamment, le secteur de l’agriculture oasienne dans la région.

Il a ajouté que six sociétés communautaires et groupements agricoles avaient, également, bénéficié de crédits pour un montant total de 1,4 million de dinars en vue de promouvoir l’économie solidaire et sociale.

D’après la même source, la BTS devrait approuver les dossiers de financement de 15 entreprises communautaires dans la région en 2025, en plus des demandes de crédits dans le cadre du programme de l’entrepreneuriat féminin Raidet et du programme d’automation économique des régions prioritaires.