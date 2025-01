Le projet d’assainissement de la ville de Khlidia, relevant de la délégation de Mornag (Gouvernorat de Ben Arous), a progressé à 72% après l’accélération du rythme des travaux, selon le directeur régional de l’assainissement, Chedhli Ben Gharssallah.

Il a souligné, à l’Agence TAP, que l’avancement concerne la réalisation de la station principale d’assainissement située dans la zone de “Henchir Boural”, dont la mise en œuvre a atteint des étapes avancées.

Le projet d’assainissement de la ville de Khlidia comprend, selon les études techniques, une station principale couvrant une superficie de deux hectares avec une capacité de traitement quotidien estimée à 2500 m3 d’eaux usées et une tonne d’eaux polluées.

Il comprend également l’installation et l’extension d’un réseau de canalisations de 26 mille 570 mètres de canalisations en plastique, 3800 mètres de canalisations de pompage, ainsi que le raccordement de près de 1200 habitations réparties sur quatre quartiers de la ville au réseau d’assainissement, en plus de la construction et de l’équipement de cinq stations de pompage.

Le projet d’assainissement de la région de Khlidia, avec ses différentes composantes, s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement des petites villes de moins de 10 mille habitants.

Ce projet est financé par un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à hauteur de 24 millions de dinars.

Selon la même source, les travaux devraient être parachevés d’ici la fin de l’année en cours.