Le taux de remplissage des barrages tunisiens s’est établi à 32% au 30 janvier 2025, a fait savoir jeudi, le PDG de la SONEDE, Abdelhamid Mnaja, ajoutant que les dernières précipitations ont contribué à améliorer le niveau des réserves en eau dans le pays.

S’adressant aux journalistes, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le responsable a précisé que les apports globaux aux barrages ont atteint 755 millions de m3 depuis le début de la saison des précipitations contre 768 millions de m3 durant la même période de l’année précédente. Ces apports sont répartis à raison de 694 millions de m3 pour les barrages du nord, 50 millions de m3 pour les barrages du centre et 11 millions de m3 pour les barrages du Cap Bon.

Il a indiqué que la SONEDE œuvre à résoudre la problématique de manque d’eau dans plusieurs régions et à accélérer l’achèvement des travaux pour la mise en exploitation de la station de dessalement de Sousse d’une capacité de 50 000 m3/jour. La société travaille également à renforcer le transfert des eaux vers les régions du Sahel à partir de barrage Nebhana (Kairouan), à construire des puits artésiens dans plusieurs régions notamment le Kef, Siliana, Médenine, Tataouine et Tozeur et à raccorder plusieurs puits profonds.

À cet égard, a-t-il déclaré, la société a mis en place une cellule active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour surveiller les forages illégaux de puits. Cette cellule a établi 1 041 procès, saisi 269 machines de forage et pris la décision de remblayer 186 puits, dont 11 ont déjà été remblayés.

La cellule a également supprimé 2 342 raccordements anarchiques à des groupements hydrauliques et révélé 1 698 infractions liées au vol d’eau dans les réseaux publics d’irrigation et 480 infractions liées à l’irrigation de propriétés agricoles, a-t-il ajouté.