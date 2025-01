L’Association nationale des petites et moyennes entreprises, (ANPME) soutient le lancement du nouveau système des chèques, mais avec certaines modifications, a affirmé son porte-parole Abderrazek Houas.

Dans une interview réalisée au studio télévisé de l’Agence TAP axée sur la position des Pme concernant le report de l’application du nouveau système des chèques et l’initiative proposée par certains députés visant à retarder son entrée en vigueur, Houas a précisé que la nouvelle loi redonnera au chèque sa fonction réelle en tant que moyen de paiement immédiat.

Il a précisé que le chèque bénéficiera d’une force de crédit via la plateforme mise en place pour vérifier la solvabilité des chèques, ce qui est une bonne chose pour l’économie nationale. Une telle procédure, a-t-il dit, permettra de réduire l’inflation et de lutter contre l’économie informelle.

Cette mesure permettra également d’éviter l’utilisation de chèques sans provision qui circulent entre commerçants, ce qui conduit à des bulles économiques et fait en sorte qu’une entreprise ayant un capital de 70 000 dinars puisse manipuler des montants atteignant 100 000 dinars, a encore noté Houas.

Une situation qui entraîne, a-t-il dit, des préjudices pour l’entreprise elle-même ainsi que pour d’autres entreprises à long terme.

Avec les nouvelles mesures mises en œuvre, l’Association demande de franchir d’autres étapes, notamment la suppression de la peine privative de liberté et le changement du rôle de la Banque appelée à assumer la mission d’acteur économique en fournissant le financement aux entreprises et aux particuliers, a-t-il fait savoir. ET de rappeler qu’une étude menée en 2018 par la Banque Mondiale, avait révélé que le système bancaire tunisien a besoin de garanties comprises entre 250 et 400% du montant à emprunter.

Le même document révèle également que les banques sont réticences à soutenir les petites et moyennes entreprises, alors que les banques ont recommandé au cours de la période du COVID19, des garanties supplémentaires pour les crédits réservés aux entreprises.