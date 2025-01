“Terna Innovation Zone” : Un partenariat Tunisie-Italie pour renforcer la sécurité énergétique et l’innovation

Le pôle d’innovation dans le secteur de l’énergie baptisé “Terna Innovation Zone”, et favorisant l’échange d’expertises entre la société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG) et la société italienne d’électricité TERNA, a été inauguré, mercredi, à Tunis.

“Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la STEG et TERNA, vers la consolidation de l’innovation dans le domaine de l’énergie”, a souligné, Ouael Chouchane, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique.

Dans une déclaration aux médias, lors de l’événement de présentation de Terna Innovation Zone Tunisie, Chouchane a réaffirmé que cette nouvelle zone d’innovation, sera une plateforme d’échange d’expériences entre les deux sociétés et consolidera l’innovation dans le secteur énergétique en Tunisie, en soutenant les expertises et les idées.

“Elle sera un laboratoire d’idées et de projets”, a-t-il soutenu. Ce projet aura un grand rôle en matière de réduction du déficit énergétique enregistré en Tunisie et estimé à 59%, à la fin de 2024″, a encore noté Chouchane.

D’après lui, ce pôle va aussi consolider davantage la sécurité énergétique de la Tunisie en raison de l’échange d’électricité avec les pays voisins dont, l’Italie, l’Algérie et la Libye, dans le cadre du projet ELMED, ce qui renforcera la productivité du réseau tunisien, a-t-il encore expliqué.

Terna Innovation Zone, est un projet de responsabilité sociale des entreprises, qui encourage l’innovation technologique et favorise le développement des compétences partagées. Il vient renforcer les liens entre les deux pays et contribuer à la réalisation des objectifs du plan Mattei pour l’Afrique, une initiative lancée par le gouvernement italien dans l’objectif d’établir un véritable partenariat entre l’Italie et l’Afrique, avec des avantages réciproques dans les domaines économique, social, environnemental et culturel, et fondé sur la convergence des intérêts nationaux.

Il s’agit du premier pôle d’innovation en Afrique géré par le groupe italien et visant à renforcer le partenariat stratégique entre l’Italie et la Tunisie.