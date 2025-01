Dans le cadre du projet de coopération entre la Tunisie et la Chine portant sur la recherche archéologique et la mise en valeur du site archéologique de Ben Arous, entamé en 2023 , une équipe tuniso-chinoise a mené une campagne de fouilles sur le site du 21 novembre 2024 au 20 janvier 2025.

Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du projet, ont permis, selon l’Institut National du patrimoine (INP) de découvrir les vestiges d’une maison et de thermes datant de l’époque romaine. Parallèlement, la mission archéologique a entamé l’étude d’objets en poterie et organisé une journée portes ouvertes à l’intention des étudiants.

Cette deuxième mission conjointe s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération signé le 5 juin 2023 entre l’INP et le Centre National d’Archéologie de Chine, le premier en son genre entre les deux pays dans le domaine archéologique.

Le projet (2023-2026) comprend plusieurs phases : la prospection géophysique et géomorphologique, les fouilles archéologiques et l’élaboration du plan topographique du site de Ben Arous, l’étude du matériel archéologique découvert et son analyse en laboratoire, ainsi que la formation des chercheurs et des étudiants dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine.

La première phase, consacrée à la prospection et au levé géophysique du site – inscrit parmi les programmes de sauvetage de l’INP depuis 2019 – a démarré en octobre 2023.