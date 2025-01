La Tunisie présente des manuscrits coraniques exceptionnels à la Biennale des arts islamiques

La Tunisie représentée par l’Institut National du Patrimoine (INP) participe à la deuxième édition Biennale des arts islamiques, en Arabie Saoudite, qui se déroule du 25 janvier au 25 mai 2025, à Djeddah, à l’initiative de la Fondation de la Biennale de Diriyah.

L’INP a annoncé une sélection de “11 artefacts de haute valeur historique exposés dans le cadre de la Biennale dont huit manuscrits et des modèles de papier du Coran de la Grande Mosquée de Kairouan, réalisés à l’aube de l’Islam en Tunisie”.

Une délégation composée par le directeur général et la directrice des recherches archéologiques et historiques de l’INP ont assisté à la cérémonie d’ouverture de la Biennale à Djeddah qui fait office de porte d’entrée pour des millions de pèlerins dans leur voyage vers La Mecque et Médine.

La Biennale des arts islamiques 2025 ayant pour slogan « Explorer la foi à travers le sentiment, la pensée et la création », offre une plateforme holistique pour un nouveau discours sur les arts islamiques, offrant un espace inégalé pour l’apprentissage, la recherche et la compréhension.

En juxtaposant des œuvres d’art contemporaines et nouvellement commandées avec des objets historiques des cultures islamiques, la Biennale explore comment la foi est vécue, exprimée et célébrée à travers le sentiment, la pensée et la fabrication. Elle offre aux artistes une plateforme unique pour explorer les thèmes de la spiritualité, de l’identité et de l’intersection du passé et du présent, tout en favorisant les liens interculturels et en élargissant la compréhension mondiale de l’art et de la culture islamiques.

S’étendant sur cinq salles d’exposition et espaces extérieurs, la Biennale présente plus de 500 objets historiques et œuvres d’art contemporains. La Biennale constitue une plaque tournante mondiale pour les arts islamiques, unissant les trésors d’institutions renommées du monde entier.

De Tunis à Tachkent et de Tombouctou à Yogyakarta, l’exposition met en lumière le riche patrimoine et le présent dynamique des arts islamiques. Des institutions emblématiques telles que le musée du Louvre (Paris), le Victoria and Albert Museum (Londres) et le musée d’art islamique (Doha) ont apporté des pièces inestimables.

Parmi les autres participants notables, citons l’Institut Ahmed Baba (Tombouctou), la bibliothèque Süleymaniye (Istanbul) et les principaux centres culturels d’Arabie saoudite comme Ithra (Dhahran) et la Bibliothèque nationale du roi Fahad (Riyad). Les visiteurs de la Biennale ont l’occasion de voir des objets sacrés des lieux saints de La Mecque et de Médine, approfondissant ainsi la résonance spirituelle de la Biennale et favorisant le dialogue et la collaboration entre les cultures.