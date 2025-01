Le ciel de Tunis et de plusieurs régions du pays se voilera de nuages ce mardi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Si la matinée devrait rester relativement calme, les nuages s’épaissiront en fin de journée, annonçant les premières averses sur le Nord-Ouest.

La nuit venue, les précipitations gagneront progressivement le reste des régions du Nord et du Centre, avant d’atteindre le Sud-Est en fin de nuit. Des orages pourraient également éclater dans la région du Sahel.

Le vent, de secteur Ouest, soufflera avec intensité sur les côtes et les hauteurs, rendant la mer agitée à houleuse dans le Nord. Ailleurs, il sera modéré à relativement fort.

Côté températures, le mercure affichera entre 15 et 19 degrés dans l’Ouest et entre 20 et 25 degrés dans le reste du pays.