Houssine Dimassi, ancien ministre des Finances et figure emblématique de l’économie tunisienne, est décédé ce lundi 27 janvier 2025, à l’âge de 76 ans. Originaire de Ksar Hellal, il laisse derrière lui un riche héritage intellectuel et politique.

Diplômé en sciences économiques, Houssine Dimassi s’est distingué par ses travaux de recherche approfondis sur les réformes économiques et sociales, ainsi que sur les défis des caisses de sécurité sociale. Son parcours académique a marqué des générations d’étudiants, notamment lorsqu’il occupait le poste de doyen de la Faculté de Sousse.

Outre son rôle académique, il s’est également engagé sur la scène syndicale et politique, devenant dans les années 1970 secrétaire général du syndicat de l’enseignement supérieur. Son expertise l’a conduit à collaborer avec des institutions internationales de renom telles que la Banque mondiale et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Nommé ministre des Finances en 2011, il s’est fait l’avocat de réformes audacieuses visant à relancer l’économie tunisienne et à promouvoir une gestion plus efficace des finances publiques. Sa vision et son intégrité lui ont valu le respect tant au niveau national qu’international.

Houssine Dimassi a profondément marqué le paysage économique et intellectuel de la Tunisie. Ses contributions resteront gravées dans la mémoire collective.

Paix à son âme.