Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières poursuit son appui à la réalisation de projets d’énergies renouvelables, en mettant un patrimoine foncier à la disposition de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), a déclaré Majdi Ben Slimen, chargé de mission auprès du ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, dans une interview télévisée au studio de l’Agence TAP.

Il a rappelé que son département a déjà mis en place près de 900 hectares au profit de la STEG, pour l’exécution de ses programmes de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. En outre, environ 2 600 hectares ont été fournis pour l’exploitation de projets d’énergies renouvelables dans le cadre du système de concession. De même, des réserves foncières ont été accordées à cette fin, au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Ben slimen a expliqué que la mise à disposition des terres domaniales pour la réalisation des projets d’énergies renouvelables se fera selon les demandes de la STEG et des sociétés qui produisent de l’électricité à partir des énergies renouvelables( système de concessions).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’appui de la politique de l’Etat dans le domaine des énergies renouvelables, en vue d’identifier des solutions alternatives et d’améliorer les services rendus au niveau du réseau de la distribution de l’électricité au profit des clients (citoyens ou investisseurs), a t-il conclu.

Elle figure parmi les 21 mesures qui ont été décidées, lors d’un conseil ministériel restreint, tenu le 20 janvier 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sur le dossier de la valorisation du patrimoine foncier de l’Etat.