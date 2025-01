La Tunisie entre dans l’ère de la 5G

Les Décrets portant approbation des conventions d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de cinquième génération (5G) entre l’Etat tunisien, les sociétés « Ooredoo Tunisie » ,« Orange Tunisie » et la société nationale des télécommunications, ont été publiés, le 23 janvier 2025, au JORT, par le Ministère des Technologies de la Communication.

Un avenant n°2 à la convention conclue entre l’Etat tunisien et la société « Ooredoo Tunisie », le 11 mai 2002, relative à l’attribution d’une licence d’installation et d’exploitation d’un réseau public de téléphonie numérique mobile de norme GSM, signé le 23 septembre 2022 a été approuvé, aussi, selon le JORT n° 08 du 23 janvier 2025.

Ces conventions d’attribution, ont été publiées après l’octroi de licences de 5G et la signature des textes, le 30 novembre 2024, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, en présence du Chef du Gouvernement, Kamel Madouri et des premiers responsables de Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Le 13 juin 2024, un conseil ministériel restreint tenu au palais du gouvernement à la Kasbah, et consacré à l’examen des étapes de lancement de la technologie de la 5G en Tunisie, a adopté la feuille de route proposée pour le lancement de ce service ainsi que la création d’un comité chargé d’assurer les préparatifs pour l’octroi de licence, afin de commercialiser le service de la 5G à partir de 2025.

A fin février 2024, le nombre total d’abonnés à la téléphonie mobile s’élève à environ 16 258 517, avec un taux de pénétration de 136,5 %, alors que 11 583 616 sont abonnés au service d’internet mobile, avec un taux de pénétration de 97,2 %, d’après les données publiées par l’Instance Nationale des Télécommunications.