L’office national de la famille et de la population (ONFP) a souligné jeudi, que la 8e caravane de santé mobile pour le dépistage du cancer du sein “Mammo life” sera organisée, samedi 25 janvier 2025 dans le gouvernorat de Sousse.

L’ONFP a précisé dans un communiqué que la caravane de santé “Mammo life” assurera, samedi à partir de 9h à l’hôpital régional d’Enfidha des consultations de dépistage précoce du cancer du sein par le biais de mammographie au profit des femmes habitants dans les Imada relevant des délégations d’Enfidha, de Kandar et de Bouficha, qui seront sensibilisées également à l’importance de la prévention et du dépistage précoce.

Cette caravane de santé sillonnera tous les gouvernorats de la république selon un programme de travail qui s’étend durant toute l’année et couvre les régions intérieures du pays et les zones rurales.

Selon la même source, cette nouvelle expérience est organisée dans le cadre d’un partenariat tripartite entre le secteur public, le secteur privé et la société civile, et regroupe l’ONFP et l’association “Nourane” pour la prévention du cancer et les laboratoires “Médis”.