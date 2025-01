La sélection nationale juniors de judo (filles et garçons) a décroché 3 nouvelles médailles, dont deux en or, lors de la deuxième journée de l’open international africain 2025, qui se déroule à Casablanca, au Maroc, du 16 au 19 janvier.

La judokate tunisienne Ranim Ben Slimane a décroché vendredi une médaille d’or dans la catégorie des -63 kg. L’autre breloque d’or a été l’œuvre de Rayan Chaâbani chez les -90 kg. De son côté, Abdallah Sahbani s’est contenté d’une médaille de bronze dans la catégorie des -48 kg.

Pour rappel, lors de la première journée de la compétition, la délégation tunisienne avait obtenu 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Les médailles d’or avaient été remportées par Eya Hamdi (-70 kg) et Adam Kouki (+100 kg), la médaille d’argent par Narjes Heddaji (-48 kg), et celle en bronze par Amenallah Haroum (-81 kg).

Les tunisiens totalisent ainsi 7 médailles (4 or, 1 argent et 2 bronze).