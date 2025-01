Le pays reste sous l’influence d’une vague de froid ce samedi, marquée par un ciel souvent chargé et des averses dispersées, particulièrement dans le nord et localement au centre. Ces pluies pourront prendre un caractère orageux, notamment dans l’extrême nord.

Les températures maximales afficheront une certaine stabilité, oscillant entre 6 et 11 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, et atteignant 12 à 16 degrés dans les autres régions.

Un vent de secteur sud soufflera, fort près des côtes, modéré à relativement faible à l’intérieur des terres. Les conditions en mer resteront difficiles, avec des vagues agitées à très fortes, appelant à la prudence pour les activités maritimes.

Cette météo hivernale invite les citoyens à redoubler de vigilance, notamment en cas de déplacement dans les zones concernées par les intempéries.