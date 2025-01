Participez au programme culturel ‘Ghodwa Fann’ de l’IFT

En 2025, l’Institut français de Tunisie (IFT) lance le projet “Ghodwa Fann” en vue de soutenir les initiatives culturelles et artistiques de la société civile tunisienne dans les territoires où l’offre culturelle est limitée. La date limite pour les demandes de subventions est fixée au 7 février 2025.

“Ghodwa Fann”, informe l’IFT, vise à soutenir ces organisations dans leur action de proximité, notamment dans les territoires où les activités et événements culturels sont peu présents, et où l’art peut contribuer à des dynamiques créatives, sociales et citoyennes positives. Les associations sont parmi les acteurs culturels à jouer un rôle important pour promouvoir la création artistique (arts de la scène, art visuels, musique, littérature…), aller à la rencontre du public, et faire se rencontrer l’approche esthétique et l’expression de questions sociales, environnementales ou politiques.

Entre 8 et 12 projets seront sélectionnés, en accordant une attention particulière à la répartition des projets sur tout le territoire tunisien. Les associations pourront bénéficier d’un financement de 25.000 à 33.000 DT. Les projets pourront être mis en œuvre sur une durée allant jusqu’à 12 mois, entre avril 2025 et juin 2026.

Cet appel vise à soutenir des projets visant à améliorer l’accès à des productions et manifestations culturelles et créatives. Il s’agit de projets de création culturelle et artistique réalisés dans des espaces ou territoires où l’offre dans ce domaine est relativement peu développée (zones rurales, quartiers urbains périphériques, espaces destinés à des usages éloignés de la sphère culturelle…), intégrant une forte dimension de médiation, d’inclusion, voire une approche participative. Les projets peuvent aussi bien porter sur la création d’un produit/événement/performance artistique que sur la mise en place d’un espace, un collectif ou un dispositif culturel et artistique, à partir du moment où l’objectif est de “donner accès” au grand public ou à un public en particulier, ajoute l’IFT.

Il concerne également les projets visant à promouvoir des valeurs et la cohésion sociale en s’appuyant sur une démarche artistique. Dans ce contexte, les associations œuvrant dans des secteurs autres que le secteur culturel peuvent présenter des projets s’appuyant sur l’art pour exprimer des valeurs, des opinions ou des causes, qu’elles soient écologiques, politiques, économiques, sociales ou communautaires, dans l’esprit de “l’art engagé” ou de “l’activisme”. Les associations peuvent collaborer avec des artistes professionnels, sans que cela soit une obligation. Une attention particulière sera portée aux projets s’adressant à un public peu familier des manifestations culturelles.

Dans ce contexte, seront privilégiés les projets prévoyant une coopération entre plusieurs associations ou structures et œuvrant ainsi au renforcement des synergies à l’échelle d’un territoire, les projets intervenant dans des zones rurales ou urbaines éloignées des opportunités de financement ainsi que les projets s’adressant à un public mixte et permettant notamment aux jeunes femmes de prendre une part active aux actions mises en œuvre.

L’ensemble des associations soutenues dans le cadre de cet appel seront impliquées dans un événement artistique et festif qui se tiendra à l’Institut français de Tunisie fin juin-début juillet 2025.