Le Théâtre de l’Opéra de Tunis lance un appel à candidatures pour la production musicale

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé dans un communiqué publié vendredi l’ouverture des candidatures pour la production et la coproduction d’œuvres musicales: comédies musicales, opéras, compositions musicales, etc.

Les artistes professionnels et les structures de production professionnelles intéressés doivent soumettre leurs candidatures au plus tard le samedi 08 mars 2025.

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : une demande de candidature adressée au Directeur Général du Théâtre de l’Opéra, signée et tamponnée par le porteur de projet ou le représentant de l’établissement ; une copie de la carte d’identité nationale du porteur de projet ; une copie de la carte d’identité de l’établissement RNE (pour les établissements) ; une copie de la carte professionnelle ; un curriculum vitae, incluant l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; une description générale du projet et du concept artistique ; une fiche technique ; la partition musicale et un modèle sonore ; la liste nominative des équipes techniques et artistiques participant au projet ; une attestation prouvant la déclaration ou le dépôt des œuvres littéraires et artistiques utilisées dans le projet auprès de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) ; un budget prévisionnel du projet sous forme de tableau détaillé ; un calendrier de réalisation du projet (planning).

Les dossiers ne répondant pas aux conditions énoncées dans le présent avis ou reçus après la date limite ne seront pas acceptés, précise le communiqué.

Les candidatures doivent être envoyées exclusivement par email à l’adresse suivante : production@opera-tunis.tn