« Fatma Ben Saïdane ; les secrets d’une carrière d’exception » est l’intitulé du premier cycle de projections de l’année qu’organise la Cinémathèque Tunisienne du 21 janvier au 1er février 2025.

Actrice de théâtre, de cinéma et de télévision, Fatma Ben Saidane sera à l’honneur à la Cinémathèque Tunisienne à travers une sélection de nombreux films tunisiens dans lesquels à joué. Des longs métrages sortis entre 1988 et 2017 et des courts métrages sortis entre 2006 et 2019, sont au menu de cycle de projections.

Ben Saidane sera présente à la Cinémathèque dans les rencontres “et prévues respectivement les 21 janvier et 28 février.

La liste des longs métrages comprend “Arab” de Fadhel Jaïbi & Fadhel Jaziri, adaptation cinématographique de la pièce éponyme produite par Le Nouveau Théâtre de Tunis, “Les silences du palais” de Moufida Tlatli, “Making of” de Nouri Bouzid, “La Télé arrive” de Moncef Dhouib, “Jeudi après-midi” de Mohamed Damak, “Hezz ya wezz” de Ibrahim Letaïef, “Dicta Shot” de Mokhtar Ladjimi, “Narcisse” de Sonia Chamkhi, “Thala mon amour” de Mehdi Hmili, “El Jaida” de Salma Baccar et “Benzine” de Sarra Abidi.

La liste des courts métrages est composée de “Madame Bahja” de Walid Tayaa, “Borderline” de Sonia Chamkhi, “Poisson Noyé” de Malik Amara, “La nuit de la lune aveugle” de Khedija Lemkecher, “Quand le ciel se mit à crier” de Kays Mejri, “Bolbol” de Khedija Lemkecher et “Houria” d’Oussama Azzi.

Une séance de films PFE suivie d’un débat avec des étudiants en cinéma est également programmée pour la journée de clôture (le 1er février à 16h).

Les projections auront lieu à Salle Tahar Chériaa, au siège de la Cinémathèque tunisiennre à la Cité de la Culture.

Liste détaillée des films au menu :

Mardi 21 janvier

18h30 : ARAB, Fadhel Jaïbi et Fadhel Jaziri, 1988, 98′ (35 mm)

Mercredi 22 janvier

19h30 : EL JAIDA, Salma Baccar, 2017, 110′

Jeudi 23 janvier

18h30 : DICTA SHOT, Mokhtar Ladjimi, 2015, 96′

Vendredi 24 janvier

16h00 : Séance de courts métrages

MADAME BAHJA, Walid Tayaa, 2006, 13’ (35 mm)

BORDERLINE, Sonia Chamkhi, 2007, 26’ (35 mm)

POISSON NOYÉ, Malik Amara, 2008, 19′

LA NUIT DE LA LUNE AVEUGLE, de Khedija Lemkecher, 2015, 20′

QUAND LE CIEL SE MIT À CRIER, de Kays Mejri, 2017, 16′

HOURIA, Oussama Azzi, 2019, 17′

18h30 : LA TÉLÉ ARRIVE, de Moncef Dhouib, 2006, 95′

Samedi 25 janvier

16h00 : NARCISSE, Sonia Chamkhi, 2015, 90′

18h30 : THALA MON AMOUR, Mehdi Hmili, 2016, 87′

Mardi 28 janvier

19h30 : Projections

BOLBOL, de Khedija Lemkecher, 2018, 25′

HEZZ YA WEZZ, de Ibrahim Letaïef, 2013, 120′

Mercredi 29 janvier

18h30 : Séance de courts métrages

Jeudi 30 janvier

18h30 : JEUDI APRÈS MIDI, Mohamed Damak, 2012, 97′

Vendredi 31 janvier

16h00 : BENZINE, de Sarra Abidi, 2017, 90′

18h30 : LES SILENCES DU PALAIS, de Moufida Tlatli, 1994, 129′

Samedi 1er février

18h30 : MAKING OF, Nouri Bouzid, 2006, 120′