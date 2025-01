Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est rendu à la capitale italienne Rome dans le cadre d’une visite de travail de deux jours, mercredi et jeudi, 15 et 16 janvier courant, à l’invitation de son homologue italien, Antonio Tiani.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères, à son arrivée, le chef de la diplomatie Tunisienne a rencontré nombre de compétences parmi les membres de la communauté tunisienne et les chefs des missions consulaires tunisiennes accréditées en Italie.

Lors de cette rencontre, le ministre a pris connaissance des préoccupations et des propositions des compétences tunisiennes résidant en Italie et s’est informé de leurs conditions de vie.

Il a saisi l’occasion pour rappeler l’intérêt particulier porté par le chef de l’Etat à la question de la communication et de l’encadrement offert à la communauté Tunisienne à l’étranger, saluant à ce titre leur rôle-clé dans la préservation de l’image de la Tunisie et la promotion de ses potentialités économiques et civilisationnelles ainsi que leur contribution active à l’effort global de développement du pays.

Nafti a, par ailleurs, souligné l’engagement constant de son département et des missions à l’étranger à promouvoir la qualité des services consulaires et administratifs fournis à la communauté tunisienne à l’étranger et à œuvrer à communiquer avec elle de manière à répondre au mieux à ses attentes et aspirations.

Il a également passé en revue les efforts consentis par son département en vue de digitaliser le système de travail consulaire, de simplifier les procédures consulaires et d’écourter les délais de fourniture des services.

Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré les chefs des missions consulaires tunisiennes accréditées en Italie. Une rencontre lors de laquelle il a rappelé le rôle qui leur incombe s’agissant de prêter toute l’attention requise aux soucis de la communauté tunisienne en Italie, de défendre ses intérêts, d’œuvrer à protéger ses droits et de veiller autant que possible à faciliter l’accès aux services les concernant.

Aussi, le chef de la diplomatie tunisienne a plaidé en faveur « d’une nouvelle approche consulaire » qui renforce le rôle qui lui est dévolu pour atteindre les objectifs escomptés, notamment, une meilleure intégration dans le pays de résidence à la faveur d’une étroite coordination avec les autorités italiennes centrales, régionales et locales.

Plus tôt dans la journée, le département avait annoncé que la visite du ministre des affaires étrangères en Italie “s’inscrit dans le cadre du souci commun de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays amis et de poursuivre les efforts visant à les promouvoir davantage à tous les niveaux, dont notamment, dans les domaines prioritaires de la coopération économique, financière, éducative, culturelle, énergétique et de la migration régulière.

“Toujours selon le ministère, “cette visite sera une occasion d’échanger les vues autour de nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout particulièrement au niveau méditerranéen.”