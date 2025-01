Le court-métrage tunisien “Loading” d’Anis Lassoued a remporté le prix du jury au Festival du Cinéma Africain de Louxor (Egypte), qui s’est déroulé dans sa quatorzième édition, du 9 au 14 janvier 2025.

Cette année, 35 pays africains, dont la Tunisie, ont participé, avec 65 films en compétition dans les différentes catégories.

Deux films tunisiens ont été sélectionnés dans la compétition officielle : le long métrage “Asfour Jenna” du réalisateur Mourad Ben Cheikh et le court-métrage “Loading” (2024) écrit et réalisé par Anis Lassoued avec en tête d’affiche Salah Mseddi et Mohamed Ali Nahdi.

Cette édition 2025 qui a mis à l’honneur l’acteur tunisien Ahmed Hafiene a été marquée par un hommage à la mémoire du journaliste et grand critique de cinéma tunisien Khemais Khayati, décédé le 18 juin 2024.