L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un temps variable pour ce mercredi 15 janvier 2025, avec des passages nuageux et des averses, notamment, sur le nord du pays ainsi que sur l’extrême sud et le centre du pays.

Le vent soufflera du nord, se renforçant près des côtes est, où la mer sera très agitée à houleuse. Ailleurs, le vent restera modéré à faible, avec une mer moutonneuse au nord.

Côté températures, une légère hausse est prévue. Les maximales oscilleront entre 6 et 12 degrés dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, et entre 12 et 17 degrés dans le reste du pays.