Tunisie-Algérie : Renforcer davantage la coordination tous azimuts

Réunis, lundi, au siège du département, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed et le secrétaire d’Etat algérien chargé de la communauté nationale à l’étranger, Sofiène Chouaib, en visite de travail en Tunisie, ont convenu de prendre toutes les mesures permettant de renforcer la coordination bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines.

Faciliter autant que possible les procédures de séjour et de circulation des citoyens des deux pays frères et et œuvrer à aménager les zones frontalières sont deux questions-clés au fronton des priorités de cette coordination, rapporte un communiqué du département des affaires étrangères.

Les deux parties ont, par ailleurs, réaffirmé leur volonté commune d’appuyer et de renforcer les différents volets de la coopération ainsi que les échanges commerciaux entre les deux pays. Ils ont également convenu d’intensifier la concertation face aux défis communs qui se posent.

Au cours de l’entretien, Ben Ayed a vivement salué les relations fraternelles distinguées entre la Tunisie et l’Algérie ainsi que la profondeur des liens historiques et humains entre les deux peuples frères, rappelant la ferme volonté politique des dirigeants des deux pays, le président tunisien, Kais Saïed et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, de renforcer ces relations et de les faire évoluer vers des perspectives plus larges.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat algérien s’est félicité de la solidité des liens fraternels entre les deux pays et peuples frères, faisant part de son estime et considération à la Tunisie pour l’hospitalité et l’accueil réservés aux citoyens algériens en Tunisie