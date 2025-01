Le ministre du Tourisme, Sofiene Tekia a appelé, samedi, les investisseurs tunisiens et étrangers à lancer des projets de valorisation des sites et des richesses touristiques de la région de Béja (Testour, Thibar et Medjez El Bab).

Effectuant une visite dans la région, le ministre a indiqué qu’une journée visant à promouvoir les potentialités touristiques de la région sera prochainement organisée, ajoutant que le site archéologique de Dougga sera inclus dans les circuits touristiques.

D’autre part, il a fait savoir que le ministère du Tourisme a programmé des travaux de restauration et de réhabilitation du circuit andalous de Testour. Et d’ajouter que son département procédera dans les prochains jours à l’examen des textes de loi et procédures qui empêchent l’ouverture de maisons d’hôtes et la création de projets touristiques dans la région, soulignant que l’Agence Foncière Touristique (AFT) est en train d’élaborer une étude sur “Chatt Zouaraa”, ce qui permettra de booster le tourisme dans ce gouvernorat.

De son côté, le conservateur du site archéologique de Dougga, Mohamed Ali Chehidi, a, dans ce contexte, évoqué la proposition de créer un musée sur ce site dans l’objectif de valoriser ce site classé comme un patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997.

De son côté, Awatef Cheniti, députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple a suggré de créer des points de vente au profit des sculpteurs de pierre et d’autres artisans, afin de valoriser davantage ce site archéologique.