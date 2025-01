Deux accords de coopération socio-économique ont été signés, jeudi, à Tunis, entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et la Société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ils ont pour objectif de renforcer la coopération et d’échanger les connaissances et l’expertise technique et partant de favoriser les échanges d’électricité et de mettre en œuvre les projets énergétiques dans les deux pays, indique le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Ces accords ont été signés lors d’une réunion tenue au siège du ministère, entre la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet et le président directeur général de Sonelgaz, Mourad Adjal actuellement en visite en Tunisie, à l’invitation de la STEG. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la réunion tripartite STEG, Sonelgaz et GECOL (Compagnie générale d’électricité de Libye).

A cette occasion, la ministre et le PDG de Sonelgaz ont examiné les moyens de renforcer le réseau électrique entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye afin de relever les défis énergétiques, de faire face au pic de consommation en été et d’alléger la pression sur les réseaux de transport et de distribution.