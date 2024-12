Avantage Aston, vainqueurs à 4 reprises face à Brighton. Aston Villa et Brighton restent au coude à coude au classement de la Premier League au 9e rang avec 28 points.

Aston Villa vs Brighton

Aston Villa : En difficulté à l’extérieur avec 5 défaites consécutives, mais solide à domicile (18 points en 9 matchs).

Brighton : En perte de vitesse après un début de saison prometteur, aucun but encaissé lors du dernier match mais inefficacité offensive persistante (24 tirs, 7 cadrés).

Défaites marquantes : Villa perd contre Newcastle (0-3) après une expulsion controversée ; Brighton lutte avec une défense vulnérable et des absences comme celle de Danny Welbeck.

Prédiction : Un match nul avec plus de 2,5 buts attendus ; les deux équipes devraient marquer.

Statistiques clés : Brighton n’a gagné qu’un de ses 5 derniers matchs à l’extérieur.

Où regarder le match

Match à suivre ce soir à partir de 20h45 sur Canal+ sport 360.